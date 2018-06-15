Keytruda получает второе одобрение за 2 дня

В минувшую среду препарат для лечения иммуноонкологических заболеваний Keytruda компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) получил «зеленый свет» от FDA для применения при редкой форме неходжкинской лимфомы у пациентов с рецидивами заболевания после двух или более линий терапии, сообщает FiercePharma. Днем ранее препарат был одобрен для лечения рака шейки матки.

Благодаря последнему решению регуляторов (одобрение Keytruda для лечения неходжкинской лимфомы) Merck становится единственным производителем в сегменте иммуноонкологических препаратов, чей препарат одобрен к применению при первичной медиастинальной В-крупноклеточной лимфоме (ПМВКЛ). То же относится и к лечению рака шейки матки.

Хотя ни один из двух указанных рынков даже не приближается по размеру к рынку препаратов для лечения рака легкого, на котором Keytruda занимает доминирующую позицию, положительное решение регуляторов поможет препарату укрепить положение лидера по отношению к конкурентам – Opdivo (Bristol-Myers Squibb), Tecentriq (Roche), Imfinzi (AstraZeneca) и Bavencio (Pfizer/Merck KGaA). Все эти препараты относятся к классу ингибиторов PD-1/PD-L1, и между ними происходит борьба за одобрение по новым показаниям, особенно в тех сегментах, где отсутствует «внутриклассовая» конкуренция.

FDA одобрило по ускоренной процедуре применение Keytruda у взрослых и детей с ПМВКЛ по результатам исследования, показавшего, что препарат способен вызывать ответ у 45% субъектов. Все пациенты ранее получали Rituxan компании Roche.

В марте прошлого года Keytruda был одобрен для лечения классической лимфомы Ходжкина.