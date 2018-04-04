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Китай предложит льготное налогообложение для производителей дженериков

04.04.2018

Китай установит льготную ставку на доходы корпораций на уровне 15% для производителей дженериков, сообщает Reuters со ссылкой на директивный документ, разработанный Госсоветом КНР.

В документе говорится, что Госсовет Китая предлагает новые инициативы, направленные на стимулирование разработки и производство дженериковых лекарственных препаратов. Политики уверены, что новые меры будут способствовать защите общественного здоровья, позволят снизить расходы граждан на лекарственные препараты, а также станут основой для инноваций.

Предполагается, что в Китае будет разработана система поощрения производителей дефицитных препаратов, а также медикаментов для лечения детей, профилактики инфекционных заболеваний или необходимых в чрезвычайных ситуациях.

Специальная комиссия по здравоохранению вскоре обнародует перечень препаратов, в отношении которых наблюдается дефицит.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
дженерики
Китай
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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