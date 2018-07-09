Китайские компании проявляют интерес к британской Sinclair Pharma

Акции британской фармацевтической компании Sinclair Pharma выросли почти на 40% после того, как она подтвердила интерес ряда китайских фармпроизводителей к ее потенциальному приобретению, сообщает PharmaTimes.

Как отметили в компании, она получила предложение от китайской компании China Grand Enterprises и ее филиала Huadong Medicine Co.

По словам представителя Sinclair Pharma, переговоры находятся на самой ранней стадии и пока не известно, будет ли сделано конкретное предложение. Условия потенциальной сделки также еще не обсуждаются.

Согласно британскому законодательству, китайские компании должны выйти с окончательным предложением до 2 августа или объявить о выходе из переговорного процесса. При определенных обстоятельствах срок направления предложения может быть продлен.

В первой половине 2018 г. объем продаж британской компании вырос на 6% и составил 21,3 млн фунтов стерлингов.