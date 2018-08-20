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Китайский регулятор дал зеленый свет противоопухолевому препарату Alecensa

20.08.2018

Китайский регулятор одобрил по ускоренной процедуре препарат для лечения ALK-положительного немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) Alecensa компании Roche («Рош»), сообщает Reuters.

CFDA одобрило препарат менее чем через год после того, как он появился в Европе и в США.

Исторически процесс одобрения новых лекарственных препаратов в Китае был очень длительным, и пациенты получали доступ к новым ЛП лет через 5-6 после их выхода на рынки западных стран.

В текущем году китайские власти решили изменить ситуацию и ускорить процесс, особенно для противоопухолевых препаратов.

В случае с Alecensa решение CFDA обусловлено данными клинического исследования ALEX с участием 303 пациентов в 31 стране. Кроме того, препарат проходит отдельное КИ с участием пациентов из стран Азии, завершение которого запланировано на 2019 г.

В первой половине 2018 г. объем продаж Roche в Китае вырос на 9% – до более чем 1 млрд швейцарских франков (1 млрд долл.), что составляет 5%и общего показателя компании.

Также Roche развивает производство лекарств в стране.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Roche
одобрение
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Экосистема здравоохранения заработает только при участии фармацевтического сообщества
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