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Компания Merck анонсировала смену главы HR-департамента

27.08.2018

Фармацевтическая компания Merck («Мерк»), известная как MSD (МСД) за пределами США и Канады, объявила о выходе в отставку главы Департамента по управлению персоналом Мириан М. Грэддик-Вейр (Mirian M. Graddick-Weir). Г-жа Грэддик-Вейр покинет компанию 30 ноября 2018 г. после 12 лет успешной работы.

Сменит ее на этом посту Стивен Мизелл (Steven C. Mizell), который присоединится к команде Merck в октябре 2018 г. Сообщается, что Стивен Мизелл в Merck также займет кресло члена Исполнительного комитета компании.

Грэддик-Вейр проработала в компании Merck 12 лет, сообщает пресс-служба компании. Она сыграла важную роль в ведущих глобальных и трансформационных изменениях в сфере бизнеса и управления человеческим капиталом, а также в укреплении пула талантов компании. Мириан М. Грэддик-Вейр останется в компании до конца ноября и будет тесно сотрудничать со Стивеном Мизеллом для успешной передачи полномочий.

Стивен Мизелл присоединится к команде Merck после более чем 14-летнего сотрудничества с компанией Monsanto (многоотраслевая транснациональная компания, мировой лидер в области биотехнологии растений), где с 2004 г. он является исполнительным вице-президентом и HR-директором. На протяжении всей своей карьеры г-н Мизелл занимал руководящие должности по целому ряду направлений в области HR. В разное время он был старшим вице-президентом Advance PCS, вице-президентом и HR-директором технологической компании Zilog, Inc.

Он получил степень бакалавра в области промышленного управления в Технологическом институте Джорджии и степень магистра в области социологии и менеджмента в Университете Карнеги-Меллона.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
назначение
MSD
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Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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