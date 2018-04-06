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Кристоф Уэбер: Takeda хочет купить Shire целиком

06.04.2018

Исполнительный директор японской фармацевтической компании Takeda Кристоф Уэбер заявил на встрече с аналитиками, что Takeda заинтересована в приобретении всех активов британской Shire, и что размер британской компании не является препятствием для разумной сделки, сообщает FirstWord Pharma.

Аналитик Credit Suisse Фумиёси Сакаи также полагает, что Takeda не устроят отдельные активы британской компании.

С ним солидарны эксперты Sanford C. Bernstein & Co., считающие сделку очень вероятной, поскольку есть заинтересованный покупатель и заинтересованный продавец, которые могут прийти к взаимовыгодному согласию.

По британскому законодательству в области слияний/поглощений, Takeda должна выступить с окончательным предложением о приобретении Shire до 25 апреля 2018 г. или отказаться от сделки.

Аналитик UBS Securities Japan Co. Ацуси Секи считает, что сделка нужна Кристофу Уэберу для обеспечения дальнейшего роста Takeda. По его словам, сумма потенциальной сделки может составить до 50 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Shire Plc
Takeda Pharmaceutical Co.
Фармвестник-ТВ
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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