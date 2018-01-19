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Лента · В мире
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Крупные индийские компании заинтересованы в производстве на территории США

19.01.2018

Несколько индийских фармацевтических компаний, имеющих значительный объем бизнеса в США, намерены приобретать американские активы, сообщает The Economic Times. Они планируют инвестировать средства как в строительство новых предприятий, так и в уже имеющиеся объекты.

По данным из информированных источников, такие компании, как Sun Pharma, Cadila Healthcare, Aurobindo и Torrent Pharmaceuticals готовы приобретать заводы в США.

Как отметил представитель Sun Pharma, в бюджете компании есть статься расходов на расширение бизнеса в Северной Америке, а также в Европе, в развивающихся странах и на домашнем рынке. В том числе компания планирует инвестировать в производство.

Torrent недавно объявила о приобретении американской компании Bio-Pharm.

В США вступила в силу налоговая реформа, в рамках которой ставка налога на американские корпорации снижена с 35 до 21%. В Индии ставка выше новой американской на 15%, поэтому, полагают эксперты, США станут еще более привлекательным рынком для индийских фармпроизводителей.

Аналитики призывают индийское правительство пересмотреть ставку корпоративного налога, иначе индийские компании, имеющие крупный бизнес в Америке, в т.ч. фармацевтические перенесут туда свои производства.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармпроизводство
США
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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