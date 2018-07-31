Квартальная прибыль Sanofi сократилась на 26,2%

Во II квартале 2018 г. объем продаж рецептурной фармпродукции французской фармацевтической компании Sanofi (Санофи) снизился на 3,8% и составил 6,3 млрд евро (7,4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Общий объем продаж компании снизился на 5,7%, составив 8,2 млрд евро (9,6 млрд долл.). Чистая прибыль за отчетный период упала на 26,2% – до 762 млн евро (983 млн долл.).

Как отметил исполнительный директор Sanofi Оливье Брандикур, снижение показателей обусловлено пиком потерь патентной защиты на блокбастеры компании в США.

Квартальный объем продаж лекарственных препаратов для лечения сахарного диабет и сердечно-сосудистых заболеваний сократился на 14,0% и составил 1,5 млрд евро (1,8 млрд долл.). Продажи препарата Lantus снизились на 25,5% – до 891 млн евро (1,0 млрд долл.). Показатель по препарату Toujeo увеличился на 1,4% – до 217 млн евро (254 млн долл.). Объем продаж препарата Dupixent подскочил на 576,9% – до 176 млн евро (206 млн долл.).

Во II квартале объем продаж подразделения Genzyme (Джензайм) вырос на 21,1% и составил 2,1 млрд евро (2,5 млрд долл.).

Квартальный объем продаж вакцин сократился на 20,2%, составив 811 млн евро (951 млн долл.) на фоне ожидаемого ограничения поставок вакцины Pentaxim в Китае.

Объем продаж на развивающихся рынках увеличился на 5,2% при постоянных валютных курсах и составил 2,5 млрд евро (2,9 млрд долл.).

По прогнозу Sanofi, в 2018 г. рост прибыли на акцию составит 3–5% при постоянных валютных курсах.