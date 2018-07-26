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Квартальные продажи Bristol-Myers Squibb составили 5,7 млрд долл.

26.07.2018

Во II квартале 2018 г. объем продаж американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb вырос на 11% и составил 5,7 млрд долл. благодаря показателям по препаратам Eliquis и Opdivo, сообщает FirstWord Pharma.

Чистая прибыль за анализируемый период составила 373 млн долл. против убытка 916 млн долл. годом ранее.

Объем продаж препарата Eliquis вырос на 40% и составил 1,7 млрд долл. Показатель по препарату Opdivo увеличился на 36% – до 1,6 млрд долл.

Продажи препарата Orencia составили 711 млн долл. (+9%), Sprycel – 535 млн долл. (+6%), Yervoy – 315 млн долл. (-2%).

По прогнозу Bristol-Myers Squibb, в 2018 г. прибыль на акцию составит 3,35–3,45 долл., что ниже более раннего прогноза (3,55–3,65 долл.). Рост объема продаж ожидается в пределах низких или средних однозначных показателей.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Bristol-Myers Squibb
Компании
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Фармвестник-ТВ
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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