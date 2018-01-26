 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
90

Квартальный объем продаж Celgene составил 3,5 млрд долл.

26.01.2018

В IV квартале 2017 г. объем продаж американской биотехнологической компании Celgene увеличился на 17% и составил 3,5 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Продажи препарата Revlimid за отчетный период увеличились на 21%, составив 2,2 млрд долл.

Квартальный убыток компании составил 81 млн долл. против прибыли 429 млн долл. годом ранее на фоне налоговой реформы в США.

В 2017 г. объем продаж Celgene вырос на 16% и составил 13 млрд долл. Показатель по Revlimid увеличился на 17% – до 8,2 млрд долл. Чистая прибыль составила 2,9 млрд долл. по сравнению с 2 млрд долл. в 2016 г.

В октябре 2017 г. Celgene понизила прогноз объема продаж на год с 13– 13,4 млрд долл. до менее, чем 13 млрд долл. Также компания понизила прогноз и на 2020 г. – с 21 млрд долл. до 19–20 млрд долл.

Квартальные продажи препарата Otezla увеличились на 22% – до 371 млн долл., превысив прогнозы (337 млн долл.). Годовой объем продаж препарата вырос на 26% – до 1,3 млрд долл.

За последние три месяца 2017 г. расходы на R&D достигли 2,7 млрд долл. В IV квартале 2016 г. этот показатель равнялся 1,1 млрд долл.

С начала 2018 г. Celgene уже осуществила две сделки по слияниям/поглощениям. Девятого января компания приобрела частную компанию Impact Biomedicines (сумма сделки может составить до 7 млрд долл.), а двадцать второго – объявила о покупке Juno Therapeutics, также расположенной в США, за 9 млрд долл.

По прогнозу Celgene, в 2018 г. общий объем продаж составит 14,4–14,8 млрд долл. Продажи Revlimid ожидаются в пределах 9,4 млрд долл. Прибыль на акцию ожидается 8,70–8,90 долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
22.01.2018 Celgene приобретает Juno Therapeutics
17.01.2018 Celgene рассматривает возможность приобретения Juno Therapeutics
09.01.2018 Celgene покупает Impact Biomedicines
18.12.2017 Компания Cancer Research Technology заключает партнерское соглашение с Celgene
20.10.2017 Celgene прекращает два клинических исследования экспериментального препарата mongersen
Метки
Celgene Corp
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения