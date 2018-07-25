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Квартальный объем продаж GlaxoSmithKline составил 9,6 млрд долл.

25.07.2018

Во II квартале 2018 г. объем продаж британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline составил 7,3 млрд фунтов стерлингов (9,6 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 7,2 млрд фунтов.

Продажи рецептурных препаратов сократились на 3% – до 4,2 млрд фунтов (5,5 млрд долл.).

Квартальная прибыль составила 614 млн фунтов (808 млн долл.) против убытка 178 млн фунтов (234 млн долл.) годом ранее.

Как отметила исполнительный директор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли, росту объема продаж способствовали хорошие показатели по препаратам Trelegy Ellipta, Juluca и Shringrix.

Во II квартале объем продаж лекарственных препаратов для лечения респираторных заболеваний снизился на 6% и составил 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долл.). Продажи препарата Seretide/Advair упали на 30% – до 590 млн фунтов (776 млн долл.). Показатель по препаратам линейки Ellipta вырос на 20% – до 509 млн фунтов (669 млн долл.). Объем продаж препарата Nucala вырос на 93% – до 141 млн фунтов (185 млн долл.).

Объем продаж устоявшихся препаратов снизился на 9%, составив 1,2 млрд фунтов (1,6 млрд долл.), на фоне сокращения продаж препаратов Adovart и Corega.

Квартальные продажи антиретровирусных препаратов выросли на 7% – до 1,2 млрд фунтов (1,6 млрд долл.). Показатель по препаратам Tivicay и Triumeq увеличился на 10% – до 1,1 млрд фунтов (1,4 млрд долл.). Продажи препарата Juluca составили 24 млн фунтов (32 млн долл.).

Квартальный объем продаж вакцин увеличился на 14% и составил 1,3 млрд фунтов (1,7 млрд долл.). Объем продаж вакцины Shringrix составил 167 млн фунтов (220 млн долл.).

Во II квартале 2018 г. объем продаж безрецептурного бизнеса снизился на 1% и составил 1,8 млрд фунтов (2,4 млрд долл.).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GlaxoSmithKline
Компании
GlaxoSmithKline GlaxoSmithKline plc (GSK, LSE: GSK, NYSE: GSK) — британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Персоны
Уолмсли Эмма
Председатель совета директоров компании GSK
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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