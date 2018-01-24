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Лента · В мире
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Квартальный объем продаж Novartis вырос на 5%

24.01.2018

В IV квартале 2017 г. объем продаж швейцарской фармацевтической компании Novartis увеличился на 5% и составил 12,9 млрд долл., незначительно превысив прогнозы аналитиков (12,8 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Рост продаж обусловлен показателями по новым препаратам, в частности Cosentyx и Entresto. Квартальные продажи инновационных препаратов увеличились на 6% – до 8,8 млрд долл., несмотря на дженериковую конкуренцию.

Чистая прибыль в IV квартале более чем удвоилась и составила около 2 млрд долл.

В заключительном квартале 2017 г. объем продаж дженерикового подразделения Sandoz практически не изменился по сравнению с IV кварталом 2016 г. и составил 2,6 млрд долл. Продажи в США упали на 17% на фоне ценового давления.

Объем продаж офтальмологического подразделения Alcon вырос на 8% – до 1,6 млрд долл.

За весь 2017 г. объем продаж Novartis вырос на 1% и составил 49,1 млрд долл., чистая прибыль увеличилась на 15% – до 7,7 млрд долл.

По прогнозу Novartis. в 2018 г. рост объема продаж будет определяться низкими однозначными показателями при постоянном валютном курсе. Ожидается, что рост операционной прибыли будет в пределах низких или средних однозначных показателей.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
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