Квартальный объем продаж Novartis составил 13,16 млрд долл.

Во II квартале 2018 г. объем продаж швейцарской фармацевтической компании Novartis составил 13,16 млрд долл. против 12,24 млрд долл. годом ранее, сообщает MarketWatch. Как отметили в компании, увеличение продаж обусловлено хорошими показателями онкоподразделения, которое демонстрирует стабильный рост в течение года после потери патентной защиты на препарат Gleevec/Glivec.

Квартальная чистая прибыть подскочила с 1,98 млрд долл. до 7,77 млрд долл. благодаря чистой выручке в размере 5,7 млрд долл., полученной в результате сделки по продаже доли в безрецептурном бизнесе британской GlaxoSmithKline за 13 млрд долл.

Novartis принимает меры по оптимизации бизнеса, в т.ч. рассматривается вопрос выделения в самостоятельную компанию офтальмологического подразделения Alcon, которое оценивается в 20 млрд долл.

Недавно компания заявила о прекращении разработок антивирусных препаратов и антибиотиков.