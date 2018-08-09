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Квартальный объем продаж Novo Nordisk сократился на 4%

09.08.2018

Во II квартале 2018 г. общий объем продаж датской фармацевтической компании Novo Nordisk («Ново Нордиск») сократился на 4% на фоне снижения показателей в противодиабетическом сегменте и составил 4,3 млрд долл., сообщает PharmaTimes. При этом прибыль выросла на 4%, составив 1,6 млрд долл.

Объем продаж препарата Victoza увеличился на 6% – до 888 млн долл. Показатель по препарату Xultrohpy составил 112 млн долл. (+154%), по препарату Saxenda – 138 млн долл. (+40%).

Продажи противодиабетических средств сократились на 4% и составили 3,5 млрд долл., что обусловлено низкими показателями по препаратам Tresiba и Levemir в Северной Америке. Объем их продаж сократился на 4% и 10% соответственно.

По прогнозу Novo Nordisk, в 2018 г. показатель темпа роста объема продаж составит 3–5%, а роста операционной прибыли – 2–5%.

Компания объявила о прекращении разработки препарата для лечения ожирения FGF-21, проходящего I фазу клинических исследований. Как отметили в компании, это решение не связано с проблемами безопасности и препарат будет исследоваться для других показаний.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novo Nordisk
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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