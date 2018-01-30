Квартальный объем продаж Pfizer составил 13,7 миллиарда долларов

В IV квартале 2017 г. объем продаж американской фармацевтической компании Pfizer вырос на 1% и составил 13,7 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Чистая прибыль за отчетный период составила 12,3 млрд долл. против 775 млн долл. годом ранее благодаря налоговой реформе в США, в результате которой компания смогла заработать 11,3 млрд долл.

Объем продаж направления Innovative Health увеличился на 6% – до 8,2 млрд долл. Показатель по направлению Established Health упал на 7% – до 5,5 млрд долл.

Как отметил исполнительный директор Pfizer Иэн Рид, рост показателя по с Innovative Health обусловлен несколькими ключевыми брендами, в т.ч. Ibrance, Eliquis и Xeljanz.

За весь 2017 г. объем продаж Pfizer сократился на 1% и составила 52,5 млрд долл. Показатель по Innovative Health вырос на 8% – до 31,4 млрд долл., по Essential Health – снизился на 11% – до 21,2 млрд долл.

Чистая прибыль за год выросла с 7,2 млрд долл. до 21,3 млрд долл.

По словам Иэна Рида, за прошедший год Pfizer получила 10 одобрений FDA, что значительно больше, чем за любой год в течение последнего десятилетия. Кроме того, он подтвердил, что Pfizer готовится принять решение по своему безрецептурному бизнесу, включая его продажу.

Также по словам руководителя Pfizer, компания намерена инвестировать около 5 млрд долл. в развитие бизнеса в США, в т.ч. в укрепление производственной базы.

Как заявил финансовый директор Pfizer Фрэнк Д’Амелио, планируется в течение 8 лет репатриировать в США зарубежную прибыль в объеме 15 млрд долл.

По прогнозу Pfizer, в 2018 г. объем продаж составит 53,5–55,5 млрд долл., прибыль на акцию – 2,90–3,00 долл.