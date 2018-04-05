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Лента · В мире
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Лодэ Девульф назначен директором по взаимодействию с пациентским сообществом компании Servier

05.04.2018

Основной задачей Лодэ Девульфа станет эффективная реализация и развитие стратегии «Patient In» в тесном сотрудничестве с пациентами и пациентскими организациями, сообщили в компании.

Г-н Девульф будет напрямую подчиняться Оливье Лоро, президенту компании Servier.

Лодэ Девульф родился в Бельгии, получил медицинское образование в Левене (Бельгия), а также защитил диплом по фармацевтике Лейдене (Нидерланды). В течение 2 лет работал врачом, пока в 1989 году не решил уйти в фармацевтическую индустрию. Сооснователь Planet Medica, первого европейского сайта, посвященного здравоохранению. С 2007 по 2017 год работал в компании UCB, в том числе в течение последних 5 лет – в должности директора по взаимодействию с пациентским сообществом. Кроме этого, Лодэ Девульф продолжает медицинскую практику на безвозмездной основе.

В рамках своей стратегии, ориентированной на пациента «Patient In», компания Servier уже реализует несколько проектов, главная задача которых повысить эффективность лечения за счет вовлечения пациентов в терапевтический процесс.

Среди таких инициатив – разработка соответствующих возрасту пациента информационных листков для клинических испытаний совместно с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, их родителями и врачами.

Другой проект – создание справочника по нейродегенеративным заболеваниям для пациентов, который даст возможность людям своевременно распознать симптомы болезни Альцгеймера. Данная инициатива реализуется в сотрудничестве с некоммерческими организациями и университетами.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
назначение
Servier
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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