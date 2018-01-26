Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему производства и оборота лекарств в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять под жесткий контроль систему оборота и производства в стране лекарственных средств, сообщает БЕЛТА. Соответствующее поручение глава государства дал во время посещения фармпредприятия «Минскинтеркапс».

«Полностью должна быть создана в текущем году в первом полугодии монополизированная, полностью прозрачная и подконтрольная вам система производства и реализации лекарственных товаров: и отечественных, и импортных», - поручил президент ответственным за эту сферу чиновникам. По словам Александра Лукашенко, система в данной сфере должна быть выстроена по аналогии с производством, оборотом и импортом алкогольной или табачной продукции. «Я не говорю, что вы цены будете устанавливать, еще что-то, но вы полностью возьмете под контроль все эти процессы в стране по производству, продажам внутри и импорту извне. Все надо взять под контроль», - подчеркнул белорусской лидер.

Президент обратил внимание, что оборот лекарств, возможно, стоит контролировать даже жестче, чем алкогольной или табачной продукции. «Какую вы схему предложите мне в первом полугодии, это я уже посмотрю. Здесь нам шутить нечего», - резюмировал Александр Лукашенко.