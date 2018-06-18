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Medivir откладывает начало III фазы клинического исследования препарата remetinostat

18.06.2018

Шведская фармацевтическая компания Medivir объявила о том, что III фаза клинического исследования (КИ) препарата для лечения кожной Т-клеточной лимфомы (CTCL) remetinostat откладывается до 2019 г., пока компания проводит консультации с FDA касательно дизайна КИ, сообщает FirstWord Pharma. Акции Medivir упали более чем на 12%.

В апреле 2017 г. Medivir опубликовала результаты II фазы клинических исследований с участием 60 пациентов с CTCL на ранней стадии. Подтвержденный ответ получен у 40% пациентов, получавших терапию remetinostat в форме 1%-геля два раза в день, а у одного пациента наблюдалась полная ремиссия.

У пациентов, получавших препарат в дозировке 0,5% два раза в день и 1% один раз в день подтвержденный ответ получен у 25% и 20% пациентов соответственно.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
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