 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
97

Merck & Co снижает цены на ряд препаратов на фоне критики Трампа

20.07.2018

Американская фармацевтическая компания Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) объявила о снижении цен на ряд своих препаратов, в т.ч. 60%-ном снижении цены на препарат для лечения гепатита C Zepatier, сообщает Reuters.

В 2017 г. объем продаж Zepatier в США составил 771 млн долл.

Компания стала первым крупным фармпроизводителем, объявившим о добровольном снижении цен на ЛП.

Кроме Zepatier компания приняла решение снизить на 10% цены еще на 6 наименований ЛП. Однако, отмечают аналитики, это препараты с очень небольшим объемом продаж и снижение цен никак не скажется на показателях Merck & Co.

Также компания обязалась не повышать цены на свою продукцию выше уровня инфляции.

Ранее американская Pfizer объявила о замораживании повышения цен на лекарства не более чем на полгода после телефонного разговора исполнительного директора Иэна Рида с Президентом США Дональдом Трампом. Вскоре швейцарская Novartis заявила, что не будет повышать цены в США до конца года. Дональд Трамп поблагодарил компании.

Несколькими часами ранее о замораживании повышения цен на ЛП в США объявили также швейцарская Roche и немецкие Bayer и Merck KGaA (в США и Канаде - EMD).

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
24.05.2018 Комбинация Keytruda/химиотерапия повышает выживаемость при плоскоклеточном НМРЛ
03.05.2018 В I квартале прибыль Merck & Co. упала до 736 млн долл.
09.04.2018 Исследование III фазы Keytruda/epacadostat при меланоме не достигло основной цели
15.03.2018 FDA рассмотрит заявку на регистрацию Keytruda для лечения рака шейки матки
21.02.2018 Merck & Co покупает австралийскую компанию Viralytics
Метки
Merck&Co.
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения