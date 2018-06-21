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Merck KGaA подписывает соглашение о партнерстве с Alibaba Health в Китае

21.06.2018

Немецкая компания Merck KGaA объявила о партнерстве с Alibaba Health, целью которого является разработка пациентоцентричных сервисов в сфере цифрового здравоохранения, сообщает FirstWord Pharma. Первоначально усилия партнеров будут направлены на разработку системы учета движения лекарственных препаратов (ЛП).

Партнерство стартует с использования разработанной компанией Alibaba Health платформы учета движения лекарств. В его рамках будет объединен опыт Merck в лечении диабета, заболеваний щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы и сильные стороны китайской компании в сфере онлайн-услуг здравоохранения для обеспечения безопасного применения ЛП. Компании также планируют изучить возможности программных приложений в сфере цифрового здравоохранения, моделей, нацеленных на пациентов, и приложений на основе искусственного интеллекта.

В компаниях отметили, что правительство Китая приняло ряд политических мер для ускорения реформы в сфере здравоохранения. Госсовет страны недавно выпустил руководства, нацеленные на стимулирование более глубокой интеграции Интернета и здравоохранения. По словам генерального директора Alibaba Health Лео Шеня, в Китае происходят глубинные преобразования в области Интернет-технологий. Г-н Шень добавил, что, учитывая уникальность и значимость отрасли здравоохранения, интеграция Интернет-технологий и традиционных отраслей медицинских услуг и здравоохранения также должны быть движимы отраслевыми лидерами.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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