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Микроигольный трансдермальный пластырь может бороться с противомикробной резистентностью

17.01.2018

Ирландские ученые утверждают, что пластырь, используемый для доставки антибиотиков непосредственно в кровоток, может предотвращать развитие антибиотикорезистентности у кишечных бактерий, сообщает In-Pharma Technologist.

Трансдермальный пластырь, разрабатываемый учеными Университета Квинс в Белфасте, содержит тысячи «микроигл», которые безболезненно проникают в верхний слой кожи. После вступления в контакт с кожей иглы превращаются в гелеподобный материал, который поддерживает отверстия в открытом состоянии и, в отличие от традиционной проглатываемой таблетки, доставляют антибиотики напрямую в кровоток.

По словам ученого Райана Доннелли, одной из главных проблем является то, что подавляющее большинство антибиотиков принимают перорально. Это означает, что небольшое количество препарата часто проникает в толстую кишку; таким образом, создаются превосходные условия для размножения бактерий, устойчивых к лекарственным препаратам.

Цель ученых – показать, что уникальный пластырь для доставки антибиотиков предотвращает развитие резистентности. Доннелли говорит также о том, что в случае успеха новый подход позволит существенно увеличить «продолжительность жизни» антибиотиков и, таким образом, обеспечит разработку антибиотиков следующего поколения.

Результаты начальных исследований опубликованы в журнале International Journal of Pharmaceutics. Ученые надеются, что применение новой технологии для лечения бактериальных инфекций начнется в течение следующих пяти лет.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
резистентность
противомикробные препараты
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25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
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