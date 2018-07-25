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Минздрав Украины обновил перечень «Доступных лекарств»

25.07.2018

Министерство здравоохранения Украины утвердило предварительный реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению, сообщает Интерфакс-Украина.

Обновленный перечень содержит 261 препарат 46 фармпроизводителей: 18 украинских и 28 иностранных.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время уточняется количество препаратов, стоимость которых будет полностью возмещаться за счет государственного бюджета.

«В перечень бесплатных уже зачислены 35 препаратов. Список могут пополнить еще 30 препаратов при условии, что в течение пяти дней некоторые производители пересмотрят свои ценовые предложения», - отметили в пресс-службе министерства.

В 2018 г. был введен дополнительный механизм формирования цен на препараты, включенные в программу «Доступные лекарства». В частности, после завершения приема заявлений на участие в программе фармпроизводители, стоимость препаратов которых не превысила 5% от наименьшего ценового предложения за суточную дозу, в течение пяти рабочих дней могут снизить цены и пополнить перечень бесплатных препаратов.

Предыдущий реестр «Доступных лекарств» содержал 239 препаратов, стоимость 47 лекарственных средств, полностью возмещалась за счет бюджета.

Из госбюджета на 2018 г. выделено 1 млрд грн на финансирование программы реимбурсации.

Программа реимбурсации по сердечно-сосудистым заболеваниям, бронхиальной астме и сахарному диабету ІІ типа стартовала на Украине 1 апреля 2017 года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Украина
лекарственное возмещение
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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