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Мировые фармгиганты фиксируют рост продаж в Китае

27.08.2018

Пекин заставил мировые фармацевтические компании снизить цены на свои препараты, но тем не менее фармгиганты чувствуют себя в Китае хорошо, так как расширенное государственное страхование и ускоренные одобрения новых препаратов увеличивают продажи на втором по величине рынке лекарств в мире. Об этом пишет Financial Times.

Две крупнейшие зарубежные фармацевтические компании по объемам продаж в Китае, AstraZeneca (АстраЗенека) и Pfizer (Пфайзер), заявили о росте продаж в Китае на 24% в прошлом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Как заявляет Торгово-промышленная палата ЕС в Китае, фармацевтические компании из всего европейского бизнеса наиболее оптимистичны по отношению к деятельности в Китае.

По данным Американской торговой палаты в Шанхае, уровень оптимизма среди американских фармацевтических компаний подскочил до 87% за последний год, это самый высокий показатель удовлетворенности по сравнению с другими секторами.

Согласно данным лондонского LEK Consulting, продажа фармацевтических препаратов в Китае в прошлом году выросла на 123 млрд долл. США. По прогнозам, рынок ежегодно будет расти темпом выше 5% до 2022 г., поскольку более богатое и стареющее население становится более восприимчивым к хроническим заболеваниям, таким как рак.

За последние два десятилетия в Китае международные компании росли в основном за счет продажи оригинальных препаратов, вышедших из-под защиты патента, по премиальным ценам, поскольку отечественные компании не могли обеспечить сопоставимое качество. Фармпроизводители пытаются как можно быстрее получить одобрение для вывода на китайский рынок инновационных препаратов. Но часто процесс затягивается на семь лет после запуска продажи нового лекарства на развитых рынках из-за дополнительных требований.

В последние годы рост многонациональных корпораций начал замедляться из-за ценового давления Пекина, в результате чего стоимость сотен оригинальных не защищенных патентом лекарств снизилась. Правда, фармпроизводители снижали цены в обмен на включение эсвоих лекарств в государственные схемы сооплаты. И это дало хороший эффект.

Теперь фармкомпании говорят, что именно госпрограммы повышают продажи. Например, Roche (Рош) снизила цены на химиотерапевтический препарат Avastin (Авастин) в Китае почти на 70% в прошлом году, но достигла примерно 25%-ного увеличения доходов от лекарств за счет включение егр в госпрограмму.

Другим положительным фактором для транснациональных корпораций стало увеличение скорости одобрения новых лекарств. Пекин в прошлом году отказался от требования повторных клинических испытаний лекарств в Китае, если эти препараты уже одобрены на внутреннем рынке зарубежной компании, а также с 2014 г. увеличил число сотрудников, занимающихся процедурой одобрения вывода на рынок лекарств, в восемь раз, чтобы ликвидировать отставание.

Результаты впечатляющие, пишет издание. В прошлом году было одобрено 39 импортных лекарств, больше, чем за три предыдущих года, согласно данным отраслевой службы данных GBI Health.

Но не все так безоблачно. Пекина стремится сократить расходы на здравоохранение и создать отечественную фармацевтическую промышленность мирового класса. Китайские компании производят более качественные дженерики, добиваясь одобрения в тех же США.

По данным Citibank (Ситибанк), в результате роста локальных компаний доля рынка 10 крупнейших зарубежных фармацевтических фирм в Китае несколько снизилась за последние несколько лет и составила чуть менее 20%.

Например, препарат Sanofi Plavix (Плавикс) имел 83% рынка среди лекарств своего класса в 2016 г., но к 2020 г. доля снизится до 60% за счет роста продаж китайской компании Shenzhen Salubris.

Аналитики полагают, что международны фармкомпании по-прежнему будут наблюдать рост своих непатентованных лекарств, поскольку рынок растет в целом, а у китайских пациентов более высокий уровень доверия к иностранным брендам после внутренних скандалов из-за качества лекарств (один из недавних - две китайские компании продали 1 млн доз поддельной вакцины).

Однако китайские регуляторы начинают активную работу с качеством производства локальных фармкомпаний. Правительство потребовало, чтобы эквивалентного качество отечественных дженериков по сравнению с иностранными конкурентами.

Первоначально регулирующие органы заявили, что потребуют от отечественных производителей продемонстрировать эквивалентность к концу этого года или покинуть рынок. На сегодняшний день тест прошли 68 китайских препаратов.

Как только проверка будет завершена больницы полностью переключатся на местные лекарства. Но у зарубежной формы есть время. Руководители китайских фармкомпаний утверждают, что тестирование тысяч лекарств займет годы.

Так что транснациональным корпорациям стоит концентрироваться на продаже большего количества инновационных лекарств в Китае, считают авторы статьи.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Китай
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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