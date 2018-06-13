Многие американцы принимают лекарства, способствующие развитию депрессии

Согласно результатам исследования, опубликованным в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), значительная часть населения США принимает лекарственные препараты, повышающие риск развития депрессии, сообщает Channel News Asia.

Как отмечает автор исследования Дима Квато, важно учитывать, что многие рецептурные препараты, связанные с развитием депрессии, очень популярны, а некоторые даже продаются без рецепта.

Исследователи проанализировали данные о 26192 взрослых американцах, которые участвовали в общенациональном исследовании по оценке состояния здоровья. Восемь процентов из них пожаловались на депрессию.

Выяснилось, что 38% участников исследования принимали, по крайней мере, один препарат, среди побочных действий которого указывается развитие депрессии. Десять лет назад таких участников было 35%.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что число участников, принимавших препараты, связанные с суицидальным мышлением, увеличилось с 17% до 24%.