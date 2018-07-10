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Mylan резко снижает заявленную цену на дженерик Copaxone

10.07.2018

Компания Mylan резко снизила заявленную цену на дженерик препарата Copaxone, что заставило обозревателей «чесать затылки», пытаясь понять причины, сообщает FiercePharma.

По информации аналитика компании Bernstein Ронни Гэла, Mylan сбросила заявленную цену на месячный курс лечения дженериком с 5 тыс. долл. до 1,9 тыс. долл. По мнению экспертов, в рамках существующей системы этот шаг не имеет коммерческого смысла.

Аналитики видят две возможные причины этого шага. Во-первых, это мог быть ответ на давление со стороны правительства, призывающего фармкомпании снизить цены на лекарства. Во-вторых, Mylan может искать способы заставить конкурента, компанию Teva, также снизить цену на Copaxone, тем самым лишив ее части прибыли – возможно, с целью «задобрить» акционеров.

По этому поводу г-н Гэл пишет: «Mylan рассматривает себя как конкурента Teva в борьбе за деньги инвесторов и подает сигнал будущим держателям регистрационных удостоверений на инновационные препараты на «сложных» рынках (например, таких, как рынки препаратов Advair и Neulasta) о том, что она желает «подорвать» цены, если они не уступят ей изрядную долю рынка».

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Mylan Inc
дженерики
Copaxone
Фармвестник-ТВ
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26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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