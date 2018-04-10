Назначен новый исполнительный директор Smith & Nephew

Один из мировых лидеров по производству медицинского оборудования – британская компания Smith & Nephew объявила о том, что с мая текущего года ее исполнительным директором станет Намаль Навана, сообщает CITY A.M.

На этом посту он сменит Оливье Бохуна, который уйдет в отставку 7 мая.

Ранее Намаль Навана руководил компанией по производству средств диагностики Alere, приобретенной Abbott в 2017 г. за 5,3 млрд долл.

До прихода в Alere г-н Навана более 15 лет проработал подразделениях по производству средств диагностики и ИМН Johnson & Johnson.

Его базовая зарплата составит 1,54 млн долл. в год.