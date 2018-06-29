Неинвазивная форма анальгетика Dzuveo одобрена в ЕС

Европейские регуляторы одобрили препарат Dzuveo компании AcelRx для купирования умеренной и сильной боли у пациентов, находящихся в медицинских учреждениях, сообщает PharmaTimes.

Dzuveo – сублингвальная таблетка, содержащая опиоидный анальгетик sufentanil, разработанная для исправления ошибок дозирования при внутривенном введении препарата с помощью неинвазивного однодозового аппликатора.

По словам генерального директора AcelRx Винса Анготти, современным стандартом для купирования боли в медицинских учреждениях преимущественно является внутривенное введение опиоидов. Ожидается, что новый препарат сможет бросить вызов существующему стандарту лечения.

Регистрационная заявка на данный препарат также находится на рассмотрении FDA.