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Немецкие фармкомпании пострадали от конфликта между Германией и Саудовской Аравией

23.08.2018

Европейские и американские фармацевтические ассоциации вмешались в дипломатический скандал между Германией и Королевством Саудовская Аравия, предупредив Эр-Рияд, что действующие ограничения на лекарственные препараты немецкого производства могут нанести значительный ущерб пациентам и сократить инвестиции в здравоохранение королевства, сообщает Reuters.

Фармассоциации направили наследному принцу Мухаммаду бен Салману письмо, в котором в резких выражениях обозначили свое отношение к ограничительным мерам в ответ на критику политики страны. Копия письма попала в распоряжение Reuters.

Трения между Берлином и Эр-Риядом продолжаются с ноября прошлого года. Тогдашний министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в своих комментариях осудил политический авантюризм в политике стран Среднего Востока, что было воспринято как вызов в отношении все более независимой внешней политики королевства. Власти Саудовской Аравии отозвали своего посла из Германии.

С тех пор канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно пыталась снизить напряженность, однако немецкие компании Siemens Healthineers («Сименс Хелсинирс»), Bayer («Байер») и Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») до сих пор отстранены от участия в публичных тендерах на продукцию в сфере здравоохранения.

Фармацевтический рынок Саудовской Аравии является крупнейшим в регионе MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки). По данным компания IQVIA, в 2017 г. его объем составил 7,6 млрд долл.

Bayer и Boehringer Ingelheim не входят в десятку лидеров фармрынка королевства. TOP10 компаний на рынке Саудовской Аравии возглавляют Novartis («Новартис»), Pfizer («Пфайзер») и местная компания Tabuk («Табук»).

В первой половине 2018 г. объем экспорта немецкой продукции в Саудовскую Аравию сократился на 5%. В 2017 г. он составил 6,6 млрд долл., из которых 15% пришлось на продукцию в сфере здравоохранения.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Германия
конфликт
Саудовская Аравия
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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