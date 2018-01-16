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Немецкий регулятор призывает к прямому сравнению препаратов для иммунотерапии рака

16.01.2018

Немецкий Институт исследования качества и эффективности в здравоохранении (IQWiG), отвечающий за оценку новых лекарственных средств, раскритиковал отсутствие данных прямого сравнения эффективности лекарственных препаратов для иммунотерапии онкозаболеваний, сообщает Reuters. Эксперты полагают, что врачи просто перегружены или дезориентированы имеющейся многочисленной информацией по разным препаратам.

IQWiG, играющий ключевую роль в оценке новых лекарств и установлении цен, проанализировал данные о новых иммунопрепаратах для лечения рака мочевого пузыря в целях ранней оценки их эффективности.

Исследователи нашли неоспоримые доказательства, что для пациентов, которым не помогли предыдущие курсы стандартной химиотерапии, эффективными могут быть препараты Keytruda компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) и Tecentriq (Roche). Однако для выбора оптимального назначения врачам необходимы данные прямых сравнительных исследований.

Как заявил директор IQWiG Юрген Винделер, процедура ранней оценки эффективности не позволяет сравнивать новые препараты друг с другом.

Когда на рынке один за другим появляются несколько новых препаратов для лечения одного и того же заболевания, их обычно сравнивают с более старыми средствами стандартной терапии, а не между собой.

Получив одобрение, фармкомпании стараются всяческими способами уйти от прямого сравнения с новыми конкурентами из-за высокой стоимости исследований, а также из-за боязни поставить под угрозу с трудом добытую рыночную регистрацию.

IQWiG призывает власти изменить регламент таким образом, чтобы обязать фармпроизводителей проводить прямые сравнительные исследования, поскольку регулятор сам на это права не имеет.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
онкология
иммунопрепараты
Компании
Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb (BMS) – американская фармацевтическая компания с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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