Немецкий регулятор призывает к прямому сравнению препаратов для иммунотерапии рака

Немецкий Институт исследования качества и эффективности в здравоохранении (IQWiG), отвечающий за оценку новых лекарственных средств, раскритиковал отсутствие данных прямого сравнения эффективности лекарственных препаратов для иммунотерапии онкозаболеваний, сообщает Reuters. Эксперты полагают, что врачи просто перегружены или дезориентированы имеющейся многочисленной информацией по разным препаратам.

IQWiG, играющий ключевую роль в оценке новых лекарств и установлении цен, проанализировал данные о новых иммунопрепаратах для лечения рака мочевого пузыря в целях ранней оценки их эффективности.

Исследователи нашли неоспоримые доказательства, что для пациентов, которым не помогли предыдущие курсы стандартной химиотерапии, эффективными могут быть препараты Keytruda компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) и Tecentriq (Roche). Однако для выбора оптимального назначения врачам необходимы данные прямых сравнительных исследований.

Как заявил директор IQWiG Юрген Винделер, процедура ранней оценки эффективности не позволяет сравнивать новые препараты друг с другом.

Когда на рынке один за другим появляются несколько новых препаратов для лечения одного и того же заболевания, их обычно сравнивают с более старыми средствами стандартной терапии, а не между собой.

Получив одобрение, фармкомпании стараются всяческими способами уйти от прямого сравнения с новыми конкурентами из-за высокой стоимости исследований, а также из-за боязни поставить под угрозу с трудом добытую рыночную регистрацию.

IQWiG призывает власти изменить регламент таким образом, чтобы обязать фармпроизводителей проводить прямые сравнительные исследования, поскольку регулятор сам на это права не имеет.