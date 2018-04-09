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NewLink Genetics пересмотрит программы КИ после провала исследования ингибитора IDO

09.04.2018

В компании NewLink Genetics объявили о намерении пересмотреть свою программу клинических исследований (КИ) в свете провала КИ III фазы ECHO-301/KEYNOTE-252, в котором изучали применение ингибитора PD-1 Keytruda (pembrolizumab) компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) в комбинации с ингибитором IDO1 epacadostat компании Incyte у пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой, сообщает FirstWord Pharma.

На этих новостях акции NewLink, флагманские препараты которой indoximod и NLG802 таргетируют сигнальный путь IDO, упали на 45%.

В компании NewLink отметили, что indoximod имеет дифференцированный механизм действия, который может демонстрировать клиническую выгоду у пациентов, когда ингибиторы ферментов прямого действия на это неспособны. Представитель компании добавил также, что NewLink представит на ежегодном собрании Американской ассоциации научных исследований в области раковых заболеваний на следующей неделе новые данные, доказывающие наличие у indoximod дифференцированного механизма действия, а также «воодушевляющие» данные КИ ранних фаз, изучающих применение indoximod в сочетании с радиацией у педиатрических пациентов с диффузной глиомой моста головного мозга.

Indoximod изучают в комбинации с Keytruda или ингибитором PD-1 Opdivo (nivolumab) компании Bristol-Myers Squibb (BMS) в КИ III Indigo301 с участием пациентов с распространенной меланомой. Препарат также проходит КИ II фазы в комбинации с анти-PD-L1 моноклональным антителом Imfinzi (durvalumab) компании AstraZeneca наряду со стандартной химиотерапией у пациентов с распространенным раком поджелудочной железы.

В прошлом году BMS опубликовала данные КИ фаз I/IIa, указывающие на то, что комбинация Opdivo с экспериментальным ингибитором IDO1 BMS-986205, вызывает «обнадеживающий ответ» у пациентов с распространенным раком мочевого пузыря и раком шейки матки, ранее получавших различные виды терапии.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
клинические исследования
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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