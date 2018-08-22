Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
120

NHS предупреждает о риске дефицита лекарств в случае Brexit без предварительных условий

22.08.2018

Отделения Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании предупреждают о неготовности NHS к Brexit без предварительных условий и о том, что выход страны из ЕС может отразиться на поставках лекарственных препаратов, сообщает PharmaTimes.

Как стало известно в результате утечки в издание The Times частного письма, направленного руководителю NHS Англии Саймону Стивенсу и руководителю Службы усовершенствования системы здравоохранения (NHS Improvement) Айэну Дэлтону главным управляющим Службы поставщиков услуг NHS (NHS Providers) Крисом Хопсоном, Brexit без предварительных условий или «жесткий» Brexit может с самого начала негативно повлиять на всю цепочку поставок лекарств.

Далее в письме говорится о том, что координация деятельности в сфере общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора может также пострадать; под угрозой могут оказаться усилия по привлечению и удержанию сотрудников из европейских стран, на которых опирается NHS.

Сообщается также о том, что г-н Хопсон подверг критике отсутствие надлежащего планирования, которое помогло бы подготовиться к Brexit без предварительных условий.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
21.08.2018 Sanofi рассматривает альтернативные пути поставки вакцины против гриппа в Великобританию
07.08.2018 MHRA разъясняет правила проведения клинических исследований после Brexit
02.08.2018 Все больше фармкомпаний увеличивают запасы лекарств в Европе в ожидании Brexit
18.07.2018 AstraZeneca пополняет запасы лекарств в ожидании Brexit
13.07.2018 EMA: почти половина фармкомпаний не готова к Brexit
Метки
NHS
Brexit
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения