NHS предупреждает о риске дефицита лекарств в случае Brexit без предварительных условий

Отделения Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании предупреждают о неготовности NHS к Brexit без предварительных условий и о том, что выход страны из ЕС может отразиться на поставках лекарственных препаратов, сообщает PharmaTimes.

Как стало известно в результате утечки в издание The Times частного письма, направленного руководителю NHS Англии Саймону Стивенсу и руководителю Службы усовершенствования системы здравоохранения (NHS Improvement) Айэну Дэлтону главным управляющим Службы поставщиков услуг NHS (NHS Providers) Крисом Хопсоном, Brexit без предварительных условий или «жесткий» Brexit может с самого начала негативно повлиять на всю цепочку поставок лекарств.

Далее в письме говорится о том, что координация деятельности в сфере общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора может также пострадать; под угрозой могут оказаться усилия по привлечению и удержанию сотрудников из европейских стран, на которых опирается NHS.

Сообщается также о том, что г-н Хопсон подверг критике отсутствие надлежащего планирования, которое помогло бы подготовиться к Brexit без предварительных условий.