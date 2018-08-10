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NICE меняет решение по препарату Besponsa

10.08.2018

Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE) изменил проект решения, согласно которому была отклонена заявка на регистрацию препарата Besponsa (inotuzumab ozogamicin) компании Pfizer («Пфайзер») для применения у взрослых пациентов с определенной формой лейкоза, сообщает PharmaTimes. Это означает, что препарат будет доступен в службах здравоохранения Англии и Уэльса.

Данный шаг последовал после того, как Pfizer подала апелляцию в связи с предыдущим решением NICE отказать в регистрации Besponsa для применения у взрослых с рецидивирующим или рефрактерным (р/р) CD22-положительным острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) из клеток-предшественников B-лимфоцитов.

Besponsa – это конъюгат «антитело-препарат», состоящий из моноклонального антитела, таргетирующего CD22 – антиген, экспрессированный на поверхности клеток примерно 90% опухолей из B-лимфоцитов; моноклональное антитело «привязано» к цитотоксическому агенту.

Данные клинического исследования INO-VATE с участием 326 взрослых субъектов с р/р CD22-положительным ОЛЛ, в котором сравнивали эффективность данного препарата со стандартом химиотерапии, показали, что лечение с применением Besponsa более чем в 32 раза увеличивало частоту полной ремиссии.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
NICE
Фармвестник-ТВ
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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