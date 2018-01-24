NICE рекомендует препараты Eylea и Lucentis для лечения нарушений зрения

Регуляторы по ценовым вопросам, связанным с применением препаратов, финансируемых через Национальную систему здравоохранения (NHS) в Англии и Уэльсе, выпустили обновленные рекомендации по лечению возрастной влажной макулодистрофии, в которых вновь поддерживается применение препаратов Eylea (Bayer) и Lucentis (Novartis), сообщает PharmaTimes.

Согласно рекомендациям Национального института охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE), лечение с применением интравитреальных ингибиторов сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) показано пациентам с поздней стадией возрастной макулодистрофии (ВМД) (активной влажной) для глаз с остротой зрения в определенном диапазоне.

Lucentis (ranibizumab) или Eylea (aflibercept) могут считаться вариантами лечения при следующих условиях: максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) находится в диапазоне от 6/12 до 6/96; не происходит постоянного повреждения структуры центра фовеолярной зоны; размер пораженной области ≤ 12 зон диска зрительного нерва в наибольшем линейном измерении; отсутствуют доказательства предполагаемого прогрессирования заболевания в последнее время.

В обоих случаях рекомендация NICE также зависит от непрерывного обеспечения доступа пациентов к лечению, что снижает стоимость этих препаратов для NHS.

ВМД является наиболее распространенной причиной потери зрения у пожилых людей; ежегодно в Великобритании диагностируют более 39 тыс. новых случаев заболевания. Влажная форма ВМД поддается лечению при ранней диагностике, поэтому Bayer в очередной раз подчеркивает важность оперативного направления пациентов на консультацию к специалисту.

Однако, рекомендации по лечению влажной формы ВМД продолжают вызывать споры в Великобритании, поскольку некоторые считают, что лечение заболевания обойдется существенно дешевле, если применять определенные препараты по незарегистрированным показаниям.

Avastin (bevacizumab) компаний Roche/Genentech, который также является ингибитором VEGF, не зарегистрирован для лечения влажной формы ВМД, но клиническое исследование IVAN показало его безопасность и эффективность. При этом он намного дешевле.

В статье, опубликованной в газете The Guardian в ноябре прошлого года, говорится, что применение Avastin по незарегистрированному показанию для лечения влажной формы ВМД сможет сэкономить для NHS более 84 млн фунтов стерлингов в год.

Руководитель клинического департамента NHS также поддерживает подобное применение данного препарата.

Европейский суд фактически исключил использование блок-полисов, которые позволяют назначать препараты по незарегистрированным показаниям со ссылкой на стоимость, что также отражено в руководстве Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA): в документе подчеркивается, что стоимость, удобство применения или оперативные потребности не могут служить факторами, лежащими в основе принятия решения о таком назначении.

Однако, в свете новых рекомендаций NICE, Генеральный медицинский совет выпустил заявление, в котором врачей заверяют в том, что, до тех пора пока они «работают в партнерстве с пациентами, следуя клиническим рекомендациям и принимая решения о назначении препаратов с наилучшими намерениями на основании доказательств и опыта, применение Avastin не будет вызывать озабоченности».