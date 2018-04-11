 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
135

Низкая конкуренция на украинском фармрынке является залогом высоких цен

11.04.2018

Украинским рынком лекарственных средств правят монополии и олигополии, что приводит практически к отсутствию выбора и неподъемным для основной массы населения ценам, пишет газета Kyiv Post. Законодательная база в сфере здравоохранения пока еще слабая, реформы только набирают оборот. Для того, чтобы сектор пошел на поправку, нужны более решительные меры.

По словам и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, у страны есть ряд проблем в области лекобеспечения. Во-первых, маленький выбор эффективных лекарств - на Украине в обороте всего 13 тыс. наименований ЛП. Для сравнения: в Германии - 45 тыс. Во-вторых, заоблачные цены - некоторые препараты в 20 раз дороже, чем в других европейских странах.

Г-жа Супрун уверена, что сектору здравоохранения в целом и фармрынку в частности поможет закон о реформе, вступивший в силу с 1 января 2018 г. Первые, пока робкие результаты уже наблюдаются, в частности в сфере закупок лекарств за рубежом. Кроме того, государство взяло на себя возмещение расходов на оказание паллиативной помощи.

На Украине работают по меньшей мере 50 фармкомпаний. В TOP5 входят «Фармак», «Артериум», «Дарница», «Киевский витаминный завод» и «Юрия-Фарм». Из-за запутанной системы регистрации ЛП на рынке страны мало недорогих дженериков.

Как отмечает юрист компании Arzinger Лана Синичкина, настоящая конкуренция развернулась между местными и иностранными производителями. Во многих случаях крупные компании монополизируют отдельные сегменты рынка новыми препаратами или заявляют о том, что они модифицировали препарат, потерявший патентную защиту, и регистрируют его как новый. Это, в свою очередь, препятствует появлению на рынке дженериков, и, как следствие, способствует сохранению высоких цен.

Закон о реформе в сфере здравоохранения должен настроить рынок на конкуренцию, считает и. о. министра. Так, в его рамках инициирована программа по возмещению расходов на медикаменты «Доступні ліки» («Доступные лекарства»). По этой программе пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом 2-го типа и бронхиальной астмой получают препараты бесплатно или с большими скидками в аптеках-участницах программы. В настоящее время таких аптек около 6,6 тыс.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ»

Хотите узнать больше?

Расширенная аналитическая версия этого материала, а также интервью, мнения экспертов и глубокий анализ фармацевтического рынка доступны читателям газеты «Фармацевтический вестник» в еженедельных выпусках газеты на сайте и в печатном виде.

Выбирайте лучший вариант подписки:

  • Годовая подписка (42 выпуска) — 12 012 руб.
  • 6 месяцев (21 выпуск) — 6 699 руб.
  • Пробная подписка на 1 месяц всего за 1 116 руб.

Оформите подписку прямо сейчас на сайте ИД «Бионика Медиа» и получите доступ к материалам газеты мгновенно! Обратите внимание, для получения онлайн-доступа к газете потребуется регистрация на www.pharmvestnik.ru с тем же email-адресом, что и на сайте ИД «Бионика Медиа».

Вы подписчик печатной версии газеты? Зарегистрируйтесь на pharmvestnik.ru и отправьте заявку на предоставление доступа к онлайн-версии из личного кабинета и читайте нас в любом месте в любое время.

Отдел подписки: (495) 332-02-63, эл. почта subscription@bionika-media.ru

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
07.11.2017 Украина должна перенимать европейский опыт формирования цен на инновационные лекарства
09.10.2017 К концу 2017 г. объем фармрынка Польши увеличится на 5,4%
05.10.2017 GlobalData: к 2021 г. объем российского фармрынка составит 36,61 млрд долл.
21.09.2017 Отрасль переживает умеренно позитивную стадию развития, считают представители фармрынка
20.06.2017 Более 100 фармпроизводственных площадок из Индии соответствуют требованиям GMP на Украине
Метки
Украина
фармрынок
Фармвестник-ТВ
12.04 Галерея победителей телевикторины «Профессионалы»
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
10.04 — 12.04 14-й международный форум «MedSoft-2018»
11.04 — 13.04 IPhEB Russia 2018
12.04 Церемония награждения конкурса «Платиновая Унция 2017»
12.04 Конференция «Информационные технологии в фармацевтике: фармацевтическая отрасль на пути к цифровой трансформации»
12.04 Онлайн-семинар «Медицинские изделия: правила обращения в аптечных организациях» Повтор
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения