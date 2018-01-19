 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
102

Novartis и Biocon станут партнерами в разработке биосимиляров «новой волны»

19.01.2018

Компании Novartis и Biocon, каждая из которых успешно занимается разработкой биосимиляров, вступили в партнерство для создания биосимиляров следующего поколения, сообщает FiercePharma.

Будущие партнеры объявили о том, что они в равных долях будут нести расходы, связанные с разработкой и коммерциализацией множества биосимиляров в сфере иммунологии и онкологии. Sandoz, дженериковое подразделение Novartis, займется их продвижением в США, Канаде и в большинстве стран Европы, в то время как индийской компании Biocon достанется весь остальной мир.

Обе компании рано начали разработку биосимиляров. Разработанный компанией Novartis препарат Zarxio, биоаналог блокбастера Neupogen компании Amgen, стал первым биосимиляром, одобренным FDA. Летом прошлого года в ЕС был одобрен разработанный компанией Sandoz биосимиляр препарата Rituxan компании Roche, демонстрировавшего впечатляющие показатели продаж.

В прошлом месяце Biocon вместе со своим партнером Mylan стали первыми фармпроизводителями, получившими одобрение FDA на биоаналог блокбастера Herceptin компании Roche. Компания также добилась успеха в создании «копий» инсулиновых препаратов, получив в 2016 г. одобрение от японских регуляторов на аналог инсулина Lantus компании Sanofi, мировые продажи которого зашкаливали.

Но оба будущих партнера также сталкивались с трудностями в новых реалиях. Прогресс компаний Biocon и Mylan в разработке биосимиляра Herceptin тормозили вопросы, которые регуляторы США и ЕС поднимали в связи с предприятием в Бангалоре. Проведенные на предприятии изменения привели к тому, что FDA направило указанным производителям письмо о недостаточности данных (CRL) относительно pegfilgrastim – биосимиляра Neulasta, препарата компании Amgen, применяемого в сочетании с химиотерапией.

Sandoz в 2016 г. также получила CRL в связи с биосимиляром Neulasta; в данном письме поднимались вопросы, связанные с производством и биоподобностью продукта. Отвечая на вопросы, вызвавшие озабоченность регулятора, Sandoz в прошлом месяце выпустила новые данные исследования I фазы, которые, по утверждению представителя самой компании, доказывают аналогичность ее продукта и оригинального препарата.

Novartis отметила, что биосимиляры – единственное светлое пятно в ее дженериковом бизнесе в США, где жесткое ценовое регулирование чрезвычайно затрудняет получение прибыли. Компания продолжит разработку биосимиляров, даже если это заставит ее сузить портфель или продать некоторые препараты на основе малых молекул.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
18.01.2018 Регуляторы ЕС и США рассматривают CAR-T-препарат Kymriah по ускоренной процедуре
16.01.2018 Novartis: отвечая на приглашение в «Фарму 2020», компания помогла выполнять задачи только одного министерства
11.01.2018 Онкологическое направление Novartis возглавит топ-менеджер Pfizer
04.01.2018 Миллиардные сделки слияния и поглощения 2017 года в фармацевтическом секторе
14.12.2017 FDA одобряет второй биосимиляр Remicade, разработанный Pfizer
Метки
Novartis
Biocon Ltd.
биосимиляры
Фармвестник-ТВ
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения