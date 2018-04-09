 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
169

Novartis покупает AveXis

09.04.2018

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила о приобретении американского разработчика препаратов генной терапии AveXis, сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки – 8,7 млрд долл. (218 долл. за акцию). Премия к цене закрытия акций американской компании по состоянию на 6 апреля составляет 88%.

Завершение сделки намечено на 2-ю половину 2018 г. после получения соответствующих одобрений.

Как отметили в Novartis, финансирование сделки будет осуществляться за счет средств, вырученных от продажи доли в совместном предприятии с британской GlaxoSmithKline по производству безрецептурной продукции.

В результате сделки Novartis получит доступ к самому перспективному препарату AveXis AVXS-101, предназначенному для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Направление заявки в FDA на рассмотрение препарата ожидается во 2-й половине 2018 г.

FDA присвоило AVXS-101 статус орфанного препарата для лечения СМА, а также «прорывной» статус для лечения СМА 1-го типа.

Препарату присвоен статус PRIME в Европе и Sakigake в Японии.

По оценкам экспертов, в пиковые годы препарат покажет многомиллиардный объем продаж.

По мнению аналитика банка Vontobel Штефана Шнайдера, сделка имеет стратегическое значение для Novartis, поскольку that AVXS-101 может появиться на рынке в то время, когда истекут сроки патентной защиты на блокбастеры Afinitor и Gilenya.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
27.03.2018 Исполнительный директор Novartis планирует увеличить продажи в Китае более чем вдвое
27.03.2018 GSK выкупает у Novartis долю в безрецептурном бизнесе
20.03.2018 Sandoz будет распространять препараты на основе лечебной конопли
27.02.2018 Афинская штаб-квартира Novartis подверглась нападению анархистов
19.02.2018 Novartis создает альянс для разработки препаратов для лечения инфекционной диареи
Метки
Novartis
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения