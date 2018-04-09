Novartis покупает AveXis

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила о приобретении американского разработчика препаратов генной терапии AveXis, сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки – 8,7 млрд долл. (218 долл. за акцию). Премия к цене закрытия акций американской компании по состоянию на 6 апреля составляет 88%.

Завершение сделки намечено на 2-ю половину 2018 г. после получения соответствующих одобрений.

Как отметили в Novartis, финансирование сделки будет осуществляться за счет средств, вырученных от продажи доли в совместном предприятии с британской GlaxoSmithKline по производству безрецептурной продукции.

В результате сделки Novartis получит доступ к самому перспективному препарату AveXis AVXS-101, предназначенному для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Направление заявки в FDA на рассмотрение препарата ожидается во 2-й половине 2018 г.

FDA присвоило AVXS-101 статус орфанного препарата для лечения СМА, а также «прорывной» статус для лечения СМА 1-го типа.

Препарату присвоен статус PRIME в Европе и Sakigake в Японии.

По оценкам экспертов, в пиковые годы препарат покажет многомиллиардный объем продаж.

По мнению аналитика банка Vontobel Штефана Шнайдера, сделка имеет стратегическое значение для Novartis, поскольку that AVXS-101 может появиться на рынке в то время, когда истекут сроки патентной защиты на блокбастеры Afinitor и Gilenya.