Novartis увеличит производственные мощности после одобрения Kymriah в ЕС

После одобрения европейскими регуляторами онкологического препарата Kymriah, производимого по технологии CAR-T, в компании Novartis («Новартис») считают, что спрос потребует расширения производства, сообщает FiercePharma.

Для увеличения производственных мощностей компания построит в Швейцарии фармзавод, на котором со временем будет создано 450 новых рабочих мест.

Швейцарский фармпроизводитель объявил о планах инвестировать 90 млн швейцарских франков (91,5 млн долл. США) в течение трех лет в расширение существующего предприятия на производственной площадке в Штайне (Швейцария) для обеспечения быстрых поставок в ЕС высокоспециализированного препарата Kymriah, производство которого требует широкомасштабного процесса генетического кодирования T-клеток пациента для «нацеливания на раковые клети и уничтожение их.

В распространенном по электронной почте заявлении официального представителя Novartis говорится, что на первом этапе на предприятии будут работать 260 сотрудников, а к 2021 г. будет создано до 450 новых рабочих мест.

Novartis объявила о планах расширения производства после того, как в минувший понедельник Еврокомиссия одобрила препарат Kymriah для лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) и диффузной B-крупноклеточной лимфомой.

Цена Kymriah – препарата для однократного введения – составляет в США 475 тыс. долл. Швейцарский фармпроизводитель не указал, сколько препарат будет стоить в ЕС. Было только отмечено, что компания сотрудничает с национальными органами здравоохранения и организациями, возмещающими затраты на лечение, для выработки «справедливого, рационального в долгосрочной перспективе подхода к ценообразованию с учетом ценности препарата».

В Novartis заявили, что сначала Kymriah будет выведен на европейский рынок для применения у детей с ОЛЛ. Одновременно с этим будут осуществляться операции по увеличению производственных мощностей. Доступность препарата в каждой из стран ЕС будет зависеть от времени запуска специализированных сертифицированных лечебных центров.