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Novartis выходит из соглашения по разработке препарата от кахексии с Aveo

04.07.2018

Акции американской компании Aveo Oncology упали после того, как компания объявила о выходе швейцарского фармгиганта Novartis из соглашения по разработке антитела
AV-380 - потенциально первого в своем классе ингибитора фактора роста и дифференцировки (GDF) 15, сообщает BioSpace.

Компания Novartis изначально заключила лицензионное соглашение с Aveo в 2015 г. Сделка оценивалась в 326 млн долл., из них 15 млн долл. в виде авансового платежа и
311 млн долл. в виде поэтапных платежей. На момент объявления первоначальной сделки разработанное Aveo антитело AV-380 рассматривалось как потенциально перспективный препарат для лечения общего истощения, связанного со многими заболеваниями, включая рак, хроническую болезнь почек, застойную сердечную недостаточность и хроническую обструктивную болезнь легких.

Однако разработка этого перспективного препарата не продвинулась настолько далеко и не происходила настолько быстро, как, вероятно, надеялись в компании Aveo. Компания объявила о расторжении соглашения по антителу AV-380 на этой неделе, направив соответствующую заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Как стало ясно из заявки, Novartis объявила о прекращении участия в соглашении на следующий день после того, как руководство Aveo обратилось к руководству швейцарской компании в связи с медленной разработкой указанного антитела. Согласно информации от Aveo, в данном обращении ставилось под сомнение выполнение компанией Novartis своих обязательств в рамках лицензионного соглашения 2015 г.

На следующий день после этого Novartis объявила о прекращении программы исследований и возврате указанного актива компании Aveo. В заявке, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, официальный представитель Aveo заявляет, что в компании Novartis считают программу разработки AV-380 важным активом, но отставание от графика разработки, изменения в руководстве и стратегических приоритетах привели к расторжению соглашения. Окончательное расторжение соглашения ожидается 28 августа с.г.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
научные разработки
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
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Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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