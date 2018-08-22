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Novo Nordisk приобретает разработчика новой платформы доставки инсулина

22.08.2018

Датская компания Novo Nordisk («Ново Нордиск») приобретает британский стартап Ziylo («Зайло») с целью получения доступа к чувствительной к уровню глюкозы платформе доставки инсулина, чтобы помочь пациентам с диабетом исключить эпизоды гипогликемии, сообщает In-Pharma Technologist.

Цена предложения, принятого британским разработчиком, может вырасти до 800 млн долл. (694 млн фунтов стерлингов). Novo Nordisk приобретет Ziylo напрямую, но, поскольку неизвестен размер авансового платежа, неясно, какая часть общей суммы сделки придется на поэтапные платежи, связанные с разработкой и коммерциализацией препаратов.

Приобретение дает Novo Nordisk право на доступ к платформе на основе молекул, связывающихся с глюкозой (glucose binding molecule platform; GBM), что, согласно комментарию представителя компании, может привести к созданию более безопасного и эффективного препарата инсулина по сравнению с существующими вариантами.

Компания Ziylo была основана в 2014 г. Сумма покупки (800 млн долл.) является весьма значительной для бизнеса всего лишь с четырехлетней историей. Однако, по информации Бристольского университета (Великобритания), в недрах которого возникла данная компания, один из ее сооснователей, Энтони Дэвис, работает в сфере разработки синтетических рецепторов сахаров уже 20 лет, поэтому покупка компании представляет собой кульминацию его усилий.

Перед заключением данной сделки было объявлено о выделении части активов Ziylo в отдельную компанию Carbometrics («Карбометрикс»), которая немедленно вступила в исследовательское партнерство с Novo Nordisk в сфере разработки и исследования GBM.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novo Nordisk
Компании
Novo Nordisk Ново Нордиск (Novo Nordisk) — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета. Ежедневно препараты для лечения диабета компании Ново Нордиск используют более 28 млн пациентов, а это каждый второй пациент в мире.Компания также занимает ведущие позиции в таких областях, как управление гемостазом, терапия гормоном роста и заместительная гормональная терапия для женщин.
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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