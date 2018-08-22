Novo Nordisk приобретает разработчика новой платформы доставки инсулина

Датская компания Novo Nordisk («Ново Нордиск») приобретает британский стартап Ziylo («Зайло») с целью получения доступа к чувствительной к уровню глюкозы платформе доставки инсулина, чтобы помочь пациентам с диабетом исключить эпизоды гипогликемии, сообщает In-Pharma Technologist.

Цена предложения, принятого британским разработчиком, может вырасти до 800 млн долл. (694 млн фунтов стерлингов). Novo Nordisk приобретет Ziylo напрямую, но, поскольку неизвестен размер авансового платежа, неясно, какая часть общей суммы сделки придется на поэтапные платежи, связанные с разработкой и коммерциализацией препаратов.

Приобретение дает Novo Nordisk право на доступ к платформе на основе молекул, связывающихся с глюкозой (glucose binding molecule platform; GBM), что, согласно комментарию представителя компании, может привести к созданию более безопасного и эффективного препарата инсулина по сравнению с существующими вариантами.

Компания Ziylo была основана в 2014 г. Сумма покупки (800 млн долл.) является весьма значительной для бизнеса всего лишь с четырехлетней историей. Однако, по информации Бристольского университета (Великобритания), в недрах которого возникла данная компания, один из ее сооснователей, Энтони Дэвис, работает в сфере разработки синтетических рецепторов сахаров уже 20 лет, поэтому покупка компании представляет собой кульминацию его усилий.

Перед заключением данной сделки было объявлено о выделении части активов Ziylo в отдельную компанию Carbometrics («Карбометрикс»), которая немедленно вступила в исследовательское партнерство с Novo Nordisk в сфере разработки и исследования GBM.