Новое устройство позволит «бескровно» контролировать уровень сахара

Новое устройство, прикладываемое к коже, позволит пациентам с диабетом контролировать уровень сахара в крови без отбора проб крови, сообщает агентство Reuters.

По словам д-ра Аделины Илие из Университета Бата (Великобритания), данная технология может стать первой, в которой используется безыгольный подход к мониторингу уровня сахара в крови в течение дня.

Команда д-ра Илие разработала прибор, способный измерять уровень глюкозы в интерстициальной жидкости.

В статье, опубликованной в Nature Nanotechnology, ученые отметили, что при испытании на двух здоровых добровольцах прибор показал данные по уровню глюкозы, точно соответствующие данным измерений в крови.

Ученые подчеркивают, что потребуется доработка прибора, прежде чем он станет простым в применении носимым устройством для измерения уровня сахара в крови неинвазивным способом.