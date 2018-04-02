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Новый онкопрепарат демонстрирует эффективность у педиатрических пациентов

02.04.2018

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале The Lancet Oncology, larotrectinib, первый противораковый препарат, получивший от FDA статус «терапии прорыва» у пациентов со специфическим слиянием двух генов в раковой клетке, оказался эффективным у 93% педиатрических пациентов, получавших данный препарат, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на ScienceDaily.

«При некоторых типах рака часть гена TRK присоединяется к другом гену. Это приводит к «включению» гена TRK в ситуациях, когда этого не должно происходить, что вызывает неконтролируемый рост клеток. Уникальность данного препарата заключается в его высокой селективности: он блокирует только рецепторы TRK», – заявил ведущий автор Тед Лэтч.

Результаты клинического исследования (КИ) larotrectinib с участием взрослых субъектов, у которых частота ответа составила 75%, была опубликована в прошлом месяце в NEJM.

Сообщается, что следующим шагом станет проведение КИ с участием субъектов с резистентной формой рака.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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