Новый онкопрепарат демонстрирует эффективность у педиатрических пациентов

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале The Lancet Oncology, larotrectinib, первый противораковый препарат, получивший от FDA статус «терапии прорыва» у пациентов со специфическим слиянием двух генов в раковой клетке, оказался эффективным у 93% педиатрических пациентов, получавших данный препарат, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на ScienceDaily.

«При некоторых типах рака часть гена TRK присоединяется к другом гену. Это приводит к «включению» гена TRK в ситуациях, когда этого не должно происходить, что вызывает неконтролируемый рост клеток. Уникальность данного препарата заключается в его высокой селективности: он блокирует только рецепторы TRK», – заявил ведущий автор Тед Лэтч.

Результаты клинического исследования (КИ) larotrectinib с участием взрослых субъектов, у которых частота ответа составила 75%, была опубликована в прошлом месяце в NEJM.

Сообщается, что следующим шагом станет проведение КИ с участием субъектов с резистентной формой рака.