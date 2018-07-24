Одобрен биосимиляр препарата Neupogen от Pfizer

FDA одобрило Nivestym – биосимиляр препарата Neupogen, разработанный компанией Pfizer, сообщает PharmaTimes.

Nivestym, стимулятор процесса образования лейкоцитов, будет доступен по всем показаниям к применению препарата Neupogen (filgrastim) компании Amgen, таким как снижение частоты развития инфекций у некоторых пациентов с онкологическими заболеваниями.

По данным Pfizer, в ходе клинических исследований биосимиляр продемонстрировал высокую степень сходства с оригинальным препаратом.

Ожидается, что цена на Nivestym в США будет значительно ниже, чем на Neupogen, хотя, согласно заявлению Pfizer, этот биосимиляр будет конкурировать за долю рынка с Zarxio – биосимиляром препарата Neupogen от компании Novartis, который стал первым биосимиляром, одобренным FDA еще в марте 2015 г.