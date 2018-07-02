Офтальмологическое подразделение Novartis станет независимой компанией

Компания Novartis объявила о планах выделения офтальмологического подразделения Alcon в самостоятельную компанию, сообщает PharmaTimes.

Портфель офтальмологических препаратов Alcon, продажи которых в 2017 г. принесли компании 4,6 млрд долл. и который включает в себя потенциальный блокбастер RTH258 (brolucizumab) для лечения неоваскулярной возрастной дегенерации макулы и диабетического макулярного отека, останется в компании.

Ожидается, что в случае одобрения акционерами данная транзакция завершится в 1-м полугодии 2019 г.

По словам председателя совета директоров Novartis Йорга Райнхардта, в процессе выполнения стратегического исследования были изучены все варианты дальнейшей судьбы Alcon – от сохранения подразделения в составе Novartis до его продажи, вывода на IPO и, наконец, выделения в независимую компанию. Г-н Райнхардт отметил также, что данная транзакция позволит акционерам получить выгоду от будущих успехов более сфокусированной компании Novartis и Alcon в качестве независимой компании, которая станет глобальным лидером в сфере медицинских технологий с публично торгующимися акциями.

Майк Болл стал исполняющим обязанности председателя совета директоров Alcon с 01 июля 2018 г. В период подготовки подразделения к выделению в самостоятельную компанию он будет отчитываться перед генеральным директором Novartis Васом Нарасимханом.