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Офтальмологическое подразделение Novartis станет независимой компанией

02.07.2018

Компания Novartis объявила о планах выделения офтальмологического подразделения Alcon в самостоятельную компанию, сообщает PharmaTimes.

Портфель офтальмологических препаратов Alcon, продажи которых в 2017 г. принесли компании 4,6 млрд долл. и который включает в себя потенциальный блокбастер RTH258 (brolucizumab) для лечения неоваскулярной возрастной дегенерации макулы и диабетического макулярного отека, останется в компании.

Ожидается, что в случае одобрения акционерами данная транзакция завершится в 1-м полугодии 2019 г.

По словам председателя совета директоров Novartis Йорга Райнхардта, в процессе выполнения стратегического исследования были изучены все варианты дальнейшей судьбы Alcon – от сохранения подразделения в составе Novartis до его продажи, вывода на IPO и, наконец, выделения в независимую компанию. Г-н Райнхардт отметил также, что данная транзакция позволит акционерам получить выгоду от будущих успехов более сфокусированной компании Novartis и Alcon в качестве независимой компании, которая станет глобальным лидером в сфере медицинских технологий с публично торгующимися акциями.

Майк Болл стал исполняющим обязанности председателя совета директоров Alcon с 01 июля 2018 г. В период подготовки подразделения к выделению в самостоятельную компанию он будет отчитываться перед генеральным директором Novartis Васом Нарасимханом.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
Alcon
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Фармвестник-ТВ
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
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