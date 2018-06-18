Окружной суд США временно запрещает продажи дженерика Suboxone Film от Dr. Reddy's

В компании Indivior объявили о выдаче Окружным судом США по штату Нью-Джерси временного запретительного приказа, согласно которому индийская компания Dr. Reddy's Laboratories обязана немедленно прекратить все действия, связанные с лончем дженерика Suboxone Film (buprenorphine/naloxone), сообщает FirstWord Pharma. Руководитель Indivior Шон Текстер отметил намерение компании предпринять все возможные юридические действия против Dr. Reddy's для защиты патентных прав на препарат Suboxone Film."

Компании Dr. Reddy's и Mylan недавно получили одобрение Suboxone Film. В индийской компании заявили о намерении действовать на свой страх и риск при лонче дженерика препарата для лечения опиоидной наркомании, защищенного патентом в США до 2023 г.

По информации Indivior, временный запретительный приказ суда будет действовать до слушаний по предварительному ходатайству о принятии обеспечительных мер, внесенному компанией. В компании также заявили о намерении во время слушаний, назначенных на 28 июня, добиваться увеличения периода, на который Dr. Reddy's должна будет прекратить все операции, связанные с лончем дженерика, вплоть до вынесения решения по судебному спору, инициированному против Dr. Reddy's в связи с патентом '305.

Тем временем, в компании Dr. Reddy's отметили, что временный запретительный приказ не включает в себя запрет на коммерческое производство препарата, тогда как ходатайство о принятии обеспечительных мер связано только с патентом '305. В компании уверены в своей юридической правоте относительно указанного патента и надеются, что решение по обеспечительным мерам будет принято в их пользу. Было заявлено также о намерении потребовать от истца, компании Indivior, внесения судебного залога или иного обеспечения в размере 18 млн долл. для компенсации ущерба, понесенного Dr. Reddy's в период действия временного запретительного приказа.