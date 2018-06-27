Переход на 52-часовую рабочую неделю может снизить объем фармпроизводства в Южной Корее

Корейские фармацевтические и биофармацевтические компании обратились к правительству с просьбой освободить отрасль от сокращения рабочей недели до 52 часов. Нововведение может замедлить исследования и разработки препаратов, а также снизить производительность, сообщает The Korea Times.

Новое правило вступает в силу с 1 июля 2018 г. Логистика и медицинская промышленность получили отсрочку на шесть месяцев, но по истечении этого срока к компаниям, работающим в этих отраслях, будут применяться санкции.

По данным Ассоциации производителей фармацевтической и биофармацевтической промышленности Кореи (KPBMA), на 52-часовую рабочую неделю переходят 73 фармкомпании, что может привести к снижению объема производства на 10—15%.

«Разработка нового препарата превращается в настоящую скоростную гонку между фармацевтическими фирмами, в соответствии с этим управление рабочей нагрузкой должно быть гибким. 52-часовое правило замедлит процесс разработки, а двухнедельный период, предоставленный для маневра при распределении рабочей нагрузки, слишком короткий», — сказал представитель KPBMA.

Правило позволяет работодателям организовать основной рабочий период, как им необходимо, но увеличенную нагрузку надо компенсировать сокращением рабочего времени в определенные дни в течение двухнедельного периода. Однако фармацевтические фирмы заявили, что двухнедельный период слишком короткий, поскольку исследования и разработки часто продолжаются более шести месяцев. KPBMA планирует попросить правительство продлить двухнедельный период до шести месяцев. «Кроме того, когда есть сезонные или случайные факторы, которые повышают спрос на лекарственные препараты, это правило создаст трудности для производителей и не позволит справиться с возросшим спросом», — комментирует официальный представитель одной из фармацевтических компаний.

Корейское правительство сократило продолжительность рабочей недели с 68 до 52 часов. За нарушение правила работодателю может грозить тюремный срок до двух лет или штраф в размере 20 млн вон (18 тыс. долл. США).