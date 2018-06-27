 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В мире
123

Переход на 52-часовую рабочую неделю может снизить объем фармпроизводства в Южной Корее

27.06.2018

Корейские фармацевтические и биофармацевтические компании обратились к правительству с просьбой освободить отрасль от сокращения рабочей недели до 52 часов. Нововведение может замедлить исследования и разработки препаратов, а также снизить производительность, сообщает The Korea Times.

Новое правило вступает в силу с 1 июля 2018 г. Логистика и медицинская промышленность получили отсрочку на шесть месяцев, но по истечении этого срока к компаниям, работающим в этих отраслях, будут применяться санкции.

По данным Ассоциации производителей фармацевтической и биофармацевтической промышленности Кореи (KPBMA), на 52-часовую рабочую неделю переходят 73 фармкомпании, что может привести к снижению объема производства на 10—15%.

«Разработка нового препарата превращается в настоящую скоростную гонку между фармацевтическими фирмами, в соответствии с этим управление рабочей нагрузкой должно быть гибким. 52-часовое правило замедлит процесс разработки, а двухнедельный период, предоставленный для маневра при распределении рабочей нагрузки, слишком короткий», — сказал представитель KPBMA.

Правило позволяет работодателям организовать основной рабочий период, как им необходимо, но увеличенную нагрузку надо компенсировать сокращением рабочего времени в определенные дни в течение двухнедельного периода. Однако фармацевтические фирмы заявили, что двухнедельный период слишком короткий, поскольку исследования и разработки часто продолжаются более шести месяцев. KPBMA планирует попросить правительство продлить двухнедельный период до шести месяцев. «Кроме того, когда есть сезонные или случайные факторы, которые повышают спрос на лекарственные препараты, это правило создаст трудности для производителей и не позволит справиться с возросшим спросом», — комментирует официальный представитель одной из фармацевтических компаний.

Корейское правительство сократило продолжительность рабочей недели с 68 до 52 часов. За нарушение правила работодателю может грозить тюремный срок до двух лет или штраф в размере 20 млн вон (18 тыс. долл. США).

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.06.2018 Shire получает одобрение FDA на производство Gammagard Liquid на новом заводе в США
31.05.2018 Минпроторг ждет от фармпроизводителей предложения по разработке программы «Фарма 2030»
25.05.2018 Эксперт: фармкомпании, участвующие в образовательном процессе, должны получать дополнительные стимулы
22.05.2018 Китайская фармацевтическая компания Humanwell готова построить в Республике Беларусь завод
17.05.2018 Александр Саверский: собственных лекарств в России не больше 4%
Метки
фармпроизводство
Фармвестник-ТВ
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
28.06 Онлайн-семинар «Активная косметика по уходу за кожей головы и волосами: особенности рецептуры и применения» повтор
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения