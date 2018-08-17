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Pfizer и BioNTech создают альянс для разработки противогриппозных вакцин на основе мРНК

17.08.2018

Компания Pfizer («Пфайзер») заключила с BioNTech («БайоНТек») соглашение по разработке противогриппозных вакцин на основе мРНК, сообщает FierceBiotech. Общая цена сделки составляет 425 млн долл. Pfizer заплатит 120 млн долл. в качестве аванса и в виде ближайших платежей для вхождения в альянс, цель которого – исследования и разработка вакцин.

Германская компания BioNTech является одним из лидеров в сфере разработки препаратов на основе технологии мРНК, что уже привело к заключению сделок с Eli Lilly («Эли Лилли»), Genentech («Дженентек»), Sanofi («Санофи»), а также привлечению «посевного» финансирования в сумме 270 млн долл. Во многих партнерствах, а также во внутренних программах BioNTech используется технология мРНК для активации иммунной системы в целях борьбы с опухолями. Но данный подход можно использовать и при разработке профилактических вакцин, которые будут более сильными и при этом более простыми с точки зрения производства, чем существующие вакцины.

BioNTech и Pfizer будут совместно разрабатывать вакцины на основе мРНК и проведут клинические исследования ранних фаз. После завершения исследования первого применения вакцины у человека Pfizer примет на себя полную ответственность за дальнейшие фазы клинических исследований.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
противогриппозная вакцина
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
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