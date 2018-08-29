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Pfizer отзывает партию детского анальгетика из-за опасений передозировки

29.08.2018

Компания Pfizer («Пфайзер») добровольно отзывает с рынка одну партию Children's Advil в форме суспензии со вкусом жевательной резинки во флаконах объемом 4 жидких унции (около 120 мл) после жалоб потребителей на то, что мерный стаканчик маркирован в чайных ложках, а в инструкции по применению указаны миллилитры, сообщает FiercePharma.

В компании Pfizer решили, что такая нестыковка может привести к передозировке препарата, поэтому партия этого анальгетика, распространенная в CША в мае и июне с.г., будет отозвана.

Проблемы с дозировкой этого препарата уже имели место в прошлом: в 2016 г. американский фармпроизводитель уже отозвал 126 партий Children's Advil в Канаде в связи с возникшей при производстве проблемой, которая могла привести к ошибкам в дозирования.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
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07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
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Бизнес ждет налоговых льгот
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