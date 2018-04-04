Pfizer передаст портфель CAR-T-препаратов компании Allogene

Pfizer передаст портфель иммуноонкологических препаратов, созданных на основе аллогенных клеток по технологии CAR-T, включая UCART19, компании Allogene Therapeutics в рамках соглашения о разработке противораковых препаратов, сообщает FirstWord Pharma. По условиям соглашения, компании Pfizer будет принадлежать 25% акций Allogene.

Компании отметили, что вкладом Pfizer в рамках данной сделки станут активы, включающие в себя 16 находящихся на стадии доклинических исследований CAR-T-препаратов, лицензированных у компаний Cellectis и Servier, в дополнение к UCART19, полученному по лицензии от Servier. Экспериментальный препарат UCART19 исследуют для лечения злокачественных гематологических заболеваний, связанных с экспрессией CD19. Приоритетным направлением исследований является лечение острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ).

Allogene, получившая финансирование серии А (этап венчурных инвестиций, следующий за посевным финансированием) в размере 300 млн долл., будет иметь эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию UCART19 в США, в то время как Servier сохранит за собой эксклюзивные права во всех остальных странах. Компании планируют начать клинические исследования II фазы по UCART19 в 2019 г.

Компанию Allogene возглавят Ари Беллдегрун и Дэвид Чан, занимавшие, соответственно, позиции генерального директора и медицинского директора Kite Pharma до того, как компания была в прошлом году продана Gilead Sciences за 11,9 млрд долл. Разработанный Kite Pharma препарат Yescarta (axicabtagene ciloleucel) был одобрен FDA в 2017 г. для лечения некоторых пациентов с B-крупноклеточной лимфомой. Он стал вторым одобренным в США CAR-T-препаратом после Kymriah (tisagenlecleucel) компании Novartis, который был разрешен к применению у детей и подростков с ОЛЛ.