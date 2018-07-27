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Лента · В мире
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Pfizer планирует инвестировать в США 5 млрд долл.

27.07.2018

В компании Pfizer (Пфайзер) раскрыли планы вложения 5 млрд долл. в поддержку деятельности в США; первым шагом станет строительство производственного предприятия площадью 400 тыс. кв. футов (более 37 тыс. кв. м) за 465 млн долл., сообщает In-Pharma Technologist.

На новом предприятии по производству стерильных инъекционных препаратов в г. Портедж (штат Мичиган) будет создано более 450 новых рабочих мест. Новые сотрудники присоединятся к 2,2 тыс. работников Pfizer, в настоящее время занятых на предприятии в Портедже, производящем стерильные инъекционные препараты, жидкие и мягкие лекарственные формы и активные фармацевтические ингредиенты.

Как указано в пресс-релизе компании, новое предприятие станет одним из наиболее технически совершенных заводов по производству стерильных инъекционных препаратов в мире. Начало строительства планируется на весну 2019 г., а его завершение – на 2021 г. Производственные операции планируется начать в 2024 г. после одобрения предприятия регуляторами.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Pfizer
инвестиции
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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