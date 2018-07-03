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Pfizer повышает цены на лекарства второй раз за год

03.07.2018

Президент Трамп может думать, что ведущие фармпроизводители готовы «прогнуться» под политику снижения цен на лекарства, но в компании Pfizer, например, действуют совсем по-другому, пишет FiercePharma со ссылкой на Financial Times.

По сообщению Financial Times, с 1 июля с.г. фармгигант повысил цены на 100 препаратов, включая один из бестселлеров. Это второй раунд повышения компанией цен в текущем году.

Среди препаратов с самой высокой ценой – Viagra, недавно ставшая дженериком. Цена на препарат уже повышалась в январе и выросла еще в июле – суммарно почти на 20%.

Pfizer – далеко не единственный фармпроизводитель, повышающий цены в этом году. Некоторые компании уже попали под шквал критики в связи с этим, включая AbbVie, которая продолжает повышать цену на Humira – препарат, который уже и без того приносит максимальную выручку с продаж в мировом масштабе.

В компании Pfizer провели второй раунд повышения цен примерно через месяц после того, как президент Трамп заявил, что многие фармпроизводители начнут планировать существенное снижение цен на лекарства через 2 недели. Пока компаниями не было сделано никаких заявлений по этому поводу.

Тем временем инвесторы задаются вопросом, не подменяет ли Pfizer успехи в сфере НИР повышением цен. По их мнению, постоянное повышение цен не является устойчивой моделью бизнеса.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
стоимость
цена
лекарства
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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